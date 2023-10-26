Savaşan TBBM’de Ak Parti Grup Başkanı Güler ile bir araya geldi.

UBP Grup Başkanvekili, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile bir araya geldi.

Savaşan kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmede gruplar arasında iş birliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik atılacak adımların değerlendirildiğini belirtti.



Ahmet Savaşan’ın paylaşımı şu şekilde:

“AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Sayın Abdülhamit Gül ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşerek gruplarımız arasında iş birliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik atılacak adımları değerlendirdik.

UBP Grup Başkanvekili olarak TBMM çatısı altında bizlere gösterdikleri samimi ilgi için Grubumuz adına kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum.”