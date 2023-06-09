Şans oyunlarında vergi gelirleri artırılacak

Maliye Bakanlığı'nın 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Mali Planı’nda elektronik şans oyunları, sanal finansal varlıklar, kaldıraçlı işlemlere (Foreks) ilişkin yasal düzenlemeler ile Şans Oyunları Değişiklik Yasası, Gelir Vergisi Değişiklik Yasası ve Şans 598 Oyunları Hizmetleri (Değişiklik) Yasası'nda yapılacak değişikliklerle vergi gelirlerinde artış öngörülüyor.

Kamu gelirlerinin artırılması için atılacak bir diğer adım da, satış sözleşmeleri üzerinden yapılan tapu devir işlemlerinde, sözleşmelerin Gelir ve Vergi Dairesi'nden pullanma işlemi yapılmaya gelindiği esnada, Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden harç miktarının tahsil edilmesi.

