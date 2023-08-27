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"Saldırıyı yapanlarla ilgili gereken yapılmalı"

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"Saldırıyı yapanlarla ilgili gereken yapılmalı"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentindeki camiye yönelik saldırıyı kınadı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine yenisinin eklendiğini belirtti.
Bakan Çelik, "Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
 
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