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Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi arasında evde sağlık hizmetleriyle ilgili protokol

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Protokol, Gazimağusa Belediyesi sınırlarında sağlık hizmetlerinde ulaşmada dezavantajlı durumda olan kişilere Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Belediye sağlık personeli tarafından evde sağlık hizmeti sağlanmasını hedefliyor

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Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi arasında evde sağlık hizmetleriyle ilgili protokol
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 Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi arasında evde sağlık hizmetlerine ilişkin protokol imzalandı.
Bugün Sağlık Bakanlığında gerçekleşen protokol töreninde, Sağlık Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi yetkilileri yer aldı.  Protokole Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay imza koydu.
Protokol, Gazimağusa Belediyesi sınırlarında sağlık hizmetlerinde ulaşmada dezavantajlı durumda olan kişilere Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve Belediye sağlık personeli tarafından evde sağlık hizmeti sağlanmasını hedefliyor.

Altuğra: “Projemizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz”

Protokole ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Altuğra, “Sen Gelemezsen Biz Geliriz” projesiyle başlatmış oldukları evde sağlık hizmetlerini belediyelerle yapılan protokollerle güçlendirip yaygınlaştırdıklarını belirterek, bu kapsamda ilk olarak Gönyeli-Alayköy Belediyesi ile imzalanan protokolün ardından bugün Gazimağusa Belediyesi ile protokol imzaladıklarını kaydetti.   
Altuğra, yerel yönetimlerle birlikte işbirliği ruhuyla çalışmaya devam ettiklerini ve daha fazla belediyeyle protokoller imzalanmasını hedeflediklerini belirterek, “Projemizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Uluçay: “Örnek bir çalışma olacak”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, imzalanan protokolün önemine vurgu yaparak, Gazimağusa Belediyesi’nin büyükler için yürüttüğü hizmetlerin bundan sonra daha kaliteli şekilde sağlanması ve daha fazla hizmetin vatandaşların evlerinde sunulması için bu fırsatı verdikleri için Sağlık Bakanı ve personeline teşekkürlerini sundu.
Sağlık Bakanlığının uzun zamandır ülke çapında evde sağlık hizmetlerini geliştirmek için başarılı bir çalışma yürüttüğünü ve kendilerinin de takip ettiğini kaydeden Uluçay, ülkede ihtiyaçlı olan insanların evlerinde alacakları sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.
Uluçay, “Bu atılacak adımla Gazimağusa bölgesinde örnek bir çalışma olacak. Diğer bölgeleri de olumlu yönde etkileyeceğine inanıyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Altuğra ve Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay protokolü imzaladı.
 
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