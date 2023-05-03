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Sağlık Bakanlığı ülkeye gelen ilaçları açıkladı

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Sağlık Bakanlığı ülkeye gelen ilaçları açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bazı ilaçların geldiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gelen ilaçlar şöyle:
“Teşhis amaçlı kullanılan ilaçlar, kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, mineraller, sistemik mantar ilaçları, solunum sistemi ilaçları, sara hastalığı ilaçları, sistemik antiviral ilaçlar, kanama durduran ilaçlar, immünoglobülinler, sistemik kortizonlar, kan ve perfüzyon solüsyonları, peptik ülser ve reflü ilaçları, vitamin A ve D, Antibiyotikler, lokal anestezi ilaçları, antidotlar, kan sulandırıcı ilaçlar, kalp hastalığında kullanılan damar genişletici ilaçlar ve multivitaminler.”
İlaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam edeceği kaydedildi.

 
03.05.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar: 
1 Blumet 50mg/5mL DİAGNOSTİK AJANLAR
2 Bonedro 4mg/5mL KEMİK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
3 Calciles 10mL 5amp KALSİYUM
4 Candisept 200mg  SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
5 Cortair 0,5mg flk OBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
6 Epilem 500mg/5mL 10flk ANTİEPİLEPTİKLER
7 Frecit 24mg/mL IV infüzyonluk çözelti SİSTEMİK ANTİVİRALLER
8 Haemate P IV flk ANTİHEMORAJİKLER
9 Hepatitis B Immünoglobülin 200IU İMMÜNOGLOBÜLİNLER
10 Hidrozon 100mg IV/IM SİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER
11 Human Albumin %20 100cc KAN VE KAN ÜRÜNLERİ
12 Myacit 100mg flk SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
13 Myacit 50mg  SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
14 Omeref 40mg IV PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI
15 Parical 10mcg/2mL 5amp VİTAMİN A VE D
16 Penerem 1000mg tek doz flk DİĞER BETALAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
17 Priloc %2 LOKAL ANESTETİKLER
18 Promin 5000IU/5mL IV ANTİDOTLAR
19 Rhophylac IM/IV 1500IU İMMÜNOGLOBÜLİNLER
20 Ronkotol 2,5mg/2,5mL nebulizasyon için inhalasyon çözeltisi OBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
21 Tiroxan 12,5mg/50mL flk ANTİTROMBOTİKLER
22 Trinity 10mg/10mL IV 10amp KALP HASTALIĞINDA KULLANILAN VAZODİLATÖRLER
23 Tygex 50mg 10flk  SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
24 Vasparin 25000IU/5mLflk ANTİTROMBOTİKLER
25 Venavit 10mL 4flk  MULTİVİTAMİNLER
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