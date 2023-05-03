Sağlık Bakanlığı ülkeye gelen ilaçları açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gelen ilaçlar şöyle:
“Teşhis amaçlı kullanılan ilaçlar, kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, mineraller, sistemik mantar ilaçları, solunum sistemi ilaçları, sara hastalığı ilaçları, sistemik antiviral ilaçlar, kanama durduran ilaçlar, immünoglobülinler, sistemik kortizonlar, kan ve perfüzyon solüsyonları, peptik ülser ve reflü ilaçları, vitamin A ve D, Antibiyotikler, lokal anestezi ilaçları, antidotlar, kan sulandırıcı ilaçlar, kalp hastalığında kullanılan damar genişletici ilaçlar ve multivitaminler.”
İlaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam edeceği kaydedildi.
|03.05.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar:
|1
|Blumet 50mg/5mL
|DİAGNOSTİK AJANLAR
|2
|Bonedro 4mg/5mL
|KEMİK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
|3
|Calciles 10mL 5amp
|KALSİYUM
|4
|Candisept 200mg
|SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
|5
|Cortair 0,5mg flk
|OBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
|6
|Epilem 500mg/5mL 10flk
|ANTİEPİLEPTİKLER
|7
|Frecit 24mg/mL IV infüzyonluk çözelti
|SİSTEMİK ANTİVİRALLER
|8
|Haemate P IV flk
|ANTİHEMORAJİKLER
|9
|Hepatitis B Immünoglobülin 200IU
|İMMÜNOGLOBÜLİNLER
|10
|Hidrozon 100mg IV/IM
|SİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER
|11
|Human Albumin %20 100cc
|KAN VE KAN ÜRÜNLERİ
|12
|Myacit 100mg flk
|SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
|13
|Myacit 50mg
|SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER
|14
|Omeref 40mg IV
|PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI
|15
|Parical 10mcg/2mL 5amp
|VİTAMİN A VE D
|16
|Penerem 1000mg tek doz flk
|DİĞER BETALAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
|17
|Priloc %2
|LOKAL ANESTETİKLER
|18
|Promin 5000IU/5mL IV
|ANTİDOTLAR
|19
|Rhophylac IM/IV 1500IU
|İMMÜNOGLOBÜLİNLER
|20
|Ronkotol 2,5mg/2,5mL nebulizasyon için inhalasyon çözeltisi
|OBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
|21
|Tiroxan 12,5mg/50mL flk
|ANTİTROMBOTİKLER
|22
|Trinity 10mg/10mL IV 10amp
|KALP HASTALIĞINDA KULLANILAN VAZODİLATÖRLER
|23
|Tygex 50mg 10flk
|SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
|24
|Vasparin 25000IU/5mLflk
|ANTİTROMBOTİKLER
|25
|Venavit 10mL 4flk
|MULTİVİTAMİNLER