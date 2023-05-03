Sağlık Bakanlığı ülkeye gelen ilaçları açıkladı

03.05.2023 Tarihinde Gelen İlaçlar: 1 Blumet 50mg/5mL DİAGNOSTİK AJANLAR 2 Bonedro 4mg/5mL KEMİK HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR 3 Calciles 10mL 5amp KALSİYUM 4 Candisept 200mg SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER 5 Cortair 0,5mg flk OBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 6 Epilem 500mg/5mL 10flk ANTİEPİLEPTİKLER 7 Frecit 24mg/mL IV infüzyonluk çözelti SİSTEMİK ANTİVİRALLER 8 Haemate P IV flk ANTİHEMORAJİKLER 9 Hepatitis B Immünoglobülin 200IU İMMÜNOGLOBÜLİNLER 10 Hidrozon 100mg IV/IM SİSTEMİK KORTİKOSTEROİDLER 11 Human Albumin %20 100cc KAN VE KAN ÜRÜNLERİ 12 Myacit 100mg flk SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER 13 Myacit 50mg SİSTEMİK ANTİMİKOTİKLER 14 Omeref 40mg IV PEPTİK ÜLSER VE GASTRO-ÖZOFAGEAL REFLÜ İLAÇLARI 15 Parical 10mcg/2mL 5amp VİTAMİN A VE D 16 Penerem 1000mg tek doz flk DİĞER BETALAKTAM ANTİBAKTERİYELLER 17 Priloc %2 LOKAL ANESTETİKLER 18 Promin 5000IU/5mL IV ANTİDOTLAR 19 Rhophylac IM/IV 1500IU İMMÜNOGLOBÜLİNLER 20 Ronkotol 2,5mg/2,5mL nebulizasyon için inhalasyon çözeltisi OBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI 21 Tiroxan 12,5mg/50mL flk ANTİTROMBOTİKLER 22 Trinity 10mg/10mL IV 10amp KALP HASTALIĞINDA KULLANILAN VAZODİLATÖRLER 23 Tygex 50mg 10flk SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER 24 Vasparin 25000IU/5mLflk ANTİTROMBOTİKLER 25 Venavit 10mL 4flk MULTİVİTAMİNLER

Sağlık Bakanlığı'nın talepleri doğrultusunda, İlaç ve Eczacılık Dairesi'ne bazı ilaçların geldiği açıklandı.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gelen ilaçlar şöyle:“Teşhis amaçlı kullanılan ilaçlar, kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, mineraller, sistemik mantar ilaçları, solunum sistemi ilaçları, sara hastalığı ilaçları, sistemik antiviral ilaçlar, kanama durduran ilaçlar, immünoglobülinler, sistemik kortizonlar, kan ve perfüzyon solüsyonları, peptik ülser ve reflü ilaçları, vitamin A ve D, Antibiyotikler, lokal anestezi ilaçları, antidotlar, kan sulandırıcı ilaçlar, kalp hastalığında kullanılan damar genişletici ilaçlar ve multivitaminler.”İlaçların peyderpey ülkeye gelmeye devam edeceği kaydedildi.