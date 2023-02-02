Resmen kazıklanıyoruz

Güney Kıbrıs’ta Oral-B marka diş ipi, 1, 60 Euro’ya yani 35 TL’ye satılırken, ülkemizde ise 76,25 TL’ye satılıyor

Dünyada ve ülkemizde yaşanan enflasyon yükselişi nedeniyle fiyatların artış göstermesi vatandaşları her geçen gün zora sokarken, bazı ürünlerin ülkemizdeki fiyatıyla komşumuz Güney Kıbrıs’taki fiyatı arasında uçurum fark olması vatandaşı isyan ettiriyor.

Vatandaşlarımız, bazı ürünlerde ayni markanın fiyatının Kuzey’de Güney’e oranla yüzde 100’den fazla yüksek olmasına anlam veremiyor.

Güney Kıbrıs’ta Oral-B marka diş ipi, 1, 60 Euro’ya yani 35 TL’ye satılırken,

Oral-B marka diş ipinin ülkemizdeki fiyatı ise 76,25 TL’den satılıyor.

Vatandaşlar, “Bizim tarafta satılan bu ürünün üzerine altın suyu mu koydular da bu kadar fiyat farkı oldu anlayamadık” diyerek tepkisini paylaştı.

