Ramazanda mukabele geleneği yaşatılıyor

Lefkoşa'daki tarihi Arap Ahmet Paşa Camisi'nde nesilden nesile aktarılan mukabele geleneği, bu Ramazanda da devam ediyor

Lefkoşa'daki tarihi Arap Ahmet Paşa Camisi'nde nesilden nesile aktarılan mukabele geleneği, bu Ramazanda da devam ediyor.

Kıbrıslı Türkler, 1845'te Osmanlı Devleti tarafından inşa edilen camideki mukabeleye ilgi gösterirken, imamın Kur'an-ı Kerim tilavetini dikkatle dinliyorlar.

Cami imamı Mustafa Çakar, yaptığı açıklamada, her ramazan Arap Ahmet Paşa Camisi'nde mukabele düzenlendiğini söyledi. Bu geleneğin nesilden nesile aktarılarak yaşatıldığına işaret eden Çakar, mukabelenin usule uygun olması ve Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyabilmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Çakar, "Kıbrıs gibi sahabenin bol olduğu bir memlekette, Kur’an-ı Kerim'i daha çok okumalıyız. Okuma bilmeyenlerimiz mukabelemizi takip edebilirler. Ramazanda buraya gelenlerin talebi üzerine mukabeleyi ramazan sonrası da devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Ramazan boyunca her gün camiye gittiğini anlatan Yüksel Uçar, Kur'an-ı Kerim okumakta zorluk çektiği için mukabeleye katıldığını söyledi.

Uçar, mukabelenin ramazan sonrası sürmesi halinde camiye gelmeye devam edeceğini dile getirerek, "Bu mübarek ayda ibadet etmenin ve Kur'an-ı Kerim'i okumanın manevi huzuru bambaşka." dedi.

