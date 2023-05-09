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Polisiye haberler

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Haydar Arslan’ın ölüm sebebi açıklandı

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Polisiye haberler
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Girne’de bir otelde 7 Mayıs gecesi aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Haydar Arslan (E-64)’ın otopsisinde, ölüm sebebinin “Akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

 
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
 
-Trafik cezası için başkasının ismini veren şahıs tutuklandı
 
Alsancak’ta, 2 Mayıs gecesi 23.00 sıralarında polis tarafından yapılan rutin trafik kontrolünde durdurulan araç sürücüsü S.E (E-46), işlediği trafik suçundan rapor edileceği sırada kendisini polise başka bir şahıs olarak tanıttı.
 
Polis açıklamasında, başkasının kimliğine bürünürek başka bir şahıs adına trafik cezası yazılmasını sağlayan ve resmi evrağı sahteleme şucunu işleyen S.E’nin tutuklandığı kaydedildi.
 
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