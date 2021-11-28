Pilli'den 'Aşı olalım' çağrısı

Yoğun bakımda yatan 23 kişiden 15’inin üçüncü hatırlatma dozunu yaptırmayan ve 3 ayını geçiren kişilerden oluştuğunu belirten Bakan Pilli, “Yeterli miktarda aşımız var Lütfen aşı olalım” çağrısı yaptı

Sağlık Bakanı Ali Pilli Covid-19 ile mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu belirterek halka, “Yeterli miktarda aşımız var Lütfen aşı olalım” çağrısı yaptı.

Bakan Pilli yaptığı açıklamada, yoğun bakımda yatan 23 kişiden 15’inin üçüncü hatırlatma dozunu yaptırmayan ve 3 ayını geçiren kişilerden oluştuğunu belirtti.

Yoğun bakımdaki 8 hastanın aşısız olduğunu belirten Bakan Pilli, 9 hastanın entübe olduğunu ifade etti.



"2 DOZ SİNOVAC AŞISI OLUP, ÜZERİNDEN 3 AY GEÇEN HERKES 3'ÜNCÜ DOZUNU MUTLAKA YAPTIRMALI"

Bakan Pilli özellikle 2 doz Sinovac aşısı olup, üzerinden 3 ay geçen herkesin 3'üncü dozunu mutlaka yaptırması gerektiğini belirtti.

Pilli, günü gelen 3'üncü dozlarını henüz yaptırmayan herkesin sağlık merkezlerine başvurarak mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırması gerektiğini de belirtti.

Dünyadaki vaka sayılarının arttığına ve Covid -19 un yeni bir mutasyonuna rastlandığına işaret eden Bakanı Pilli, aşının büyük önem taşıdığını, merkezlerde yeterli miktarda aşı bulunduğunu kaydetti.

Halkın aşıya duyarlılığından memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Pilli, kısa sürede herkesin aşı programını tamamlaması, başta kendisi ve çevresinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bunun en başında aşı ve kurallara uymanın geldiğini belirten Bakan Pilli, aşının yanında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyumamız gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Pilli, 27 Kasım Cumartesi gün sonu itibarıyla son aşılama rakamlarını da açıkladı.

Buna göre, en az bir doz aşı olan kişi sayısı : 284.397 (%74.45)

seriyi tamamlayanlar : 276.126 (%72.28)

3. doz sayısı : 80.804

bugüne dek toplam aşılama : 619.626