“Personel yapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz”

Sivil Savunma Başkanı Atilla Karaca, personel yapılarını her geçen gün daha da güçlendirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti



Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca yaptığı konuşmada, ülkede yaşanması muhtemel her türlü afet ve acil duruma karşı araç, gereç ve malzeme ile yetişmiş personel yapılarını her geçen gün daha da güçlendirme gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Karaca, paydaş kurumların da imkan ve kabiliyetlerinin sürekli arttığını görmelerinin geleceğe daha umutlu bakmalarını sağladığını kaydederek, “Dünyadaki en güçlü devletler dahi başlarına gelen büyük ölçekli afetler karşısında çaresiz kalabilmekte ve uluslararası desteğe ihtiyaç duyabilmektedir” dedi.

Afet ve acil durumlarla ilgili planlamalar yapılırken bu gibi kötü senaryolara karşı hazırlıklı olmak gerektiğini ifade eden Karaca, “Hiç şüphesiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her konuda karşı karşıya kalacağı bir sıkıntıda en büyük destekçisi Türkiye Cumhuriyeti olacaktır” şeklinde konuştu.

Karaca, tatbikatta, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin, ülkedeki kurumlarla koordineli ve iş birliği içinde çalışıldığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen İnsansız Hava Aracının da ekiplerin karada yürüttüğü kurtarma faaliyetlerine havadan görüntüleme ve keşif desteği sunduğunu belirten Karaca, “Yaşanan afetlerde bu tür hava keşfi desteği, ekiplerin daha etkin ve verimli çalışmasına olanak sağlıyor” dedi.

Karaca, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Simülasyon Tırı’nın 9 Mayıs’tan beridir ülkede ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitim faaliyetleri yürüttüğünü anımsattı.

Bu kapsamda bugüne kadar 61 okulda 4 bin 18 öğrenci ve 307 öğretmene deprem öncesi, esnası ve sonrasında uygulanması gereken doğru hareket tarzı hakkında faydalı bilgiler aktarıldığını kaydeden Atilla Karaca, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı İstihkam Savaş Taburu DAK takımının da tatbikatın gerçekleştirilmesinde büyük katkısı bulunduğunu etti.

Karaca, tatbikat öncesinde ekiplerle müşterek eğitimler gerçekleştirildiğini de belirterek, “Bu tatbikatla halkımıza, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olduğumuzu göstermek istiyoruz” dedi.