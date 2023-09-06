“Personel alımında usulsüzlük yok”

Kıb-Tek’in şaibeli sınav ve münhallerle personel istihdamı yapması ile ilgili gelen eleştirileri yanıtlayan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, personel alımında usulsüzlük olmadığını söyledi

Kıb-Tek’in şaibeli sınav ve münhallerle personel istihdamı yapması ile ilgili gelen eleştirileri yanıtlayan Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydın, personel alımında usulsüzlük olmadığını savundu.

Sınavlara El-Sen üyelerinin de gözlemci olarak katıldığını ifade eden Aydın, “Kurumda daha önce 800 olan personel sayısı 500’e düştü. Bizim 300 elemana ihtiyacımız vardı ancak 146 kişi aldık. Bu kişileri alırken, usul neyse onu uyguladık. Sınava sendika üyeleri de gözlemci olarak katıldı ve alım yapılırken yine sendikayla istişare edildi. Alınan 146 kişiden 63’ü geçici işçi statüsünde istihdam edildi” dedi.

“Geçici işçi statüsünde olanlar zaten sınava tabi tutulmuyor. Diğerleri de sınavı kazananlardan alındı. Mühendis, kaynakçı, teknisyen, mali işlerde çalışacak personel gibi ihtiyaç olan birçok alana istihdam yapıldı. Ne hırsız alındı ne de yolsuz” diyen Aydın, “Ortaya atılan iddiaların ya sınavı geçemeyenler ya Kıb-Tek’in iyi olmasını istemeyenler ya da art niyetli insanlardan oluştuğunu ifade etti.

Aydın, “Herkesi işe almak mümkün değil. Ya işe giremeyenler ya kurumu sevmeyenler ya da art niyetli insanların siyasi amaçla ortaya attığı yalan yanlış iddialar bunlar. Biz kurumu yaşatmak için çalışıyoruz. Personel alınması gerekiyordu aldık. Jeneratör ihalesine de çıktık. Tek hedefimiz kurumu ileri taşımaktır” şeklinde konuştu.

“BİRİNİN OĞLU, BİRİNİN DAMADI”

Dalman Aydın, “kuruma istihdam edilenlerden 5’inin yönetim kurulu üyelerinin akrabası olup olmadığına” dair soruya, “Yönetim kurulu üyelerinden birinin oğlu sınavı kazandı ve istihdam edildi. Diğer bir yönetim kurulu üyesinin damadı ise sınavsız geçici işçi statüsünde işe alındı” itirafında bulundu. Aydın, kuruma yönelik kötü eleştirilere kulak tıkayarak, hedeflerini gerçekleştirmeye odaklandıklarını sözlerine ekledi.

