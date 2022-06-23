“Özersay’ı hükümetten koparttım, Dışişleri Bakanı yaptım”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Ben Özersay’ı hükümetten koparttım. Hükümet programına da iki devletliliği yazdım. Aldım Kudret’i Dışişleri Bakanı yaptım” dedi



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu “Er Meydanı” isimli programa konuk olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Faiz Sucuoğlu’nun 23 Ocak seçimlerinin ardından kendisine sunduğu kabinede Tahsin Ertuğruloğlu’nun yer almadığını ifade eden Tatar, Sucuoğlu hükümetini istifaya sürükleyen Sunat Atun krizine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İstişare edecektim istifa geldi. Zaten Cumhurbaşkanının yetkisi; Başbakan görevden alır, ben de uygularım şeklinde. Akşama kadar beklenseydi o yürürlüğe girecekti ama birkaç saat sonra istifa geldi.”

Konuyu kiminle istişare ettiğine ilişkin soru üzerine Tatar, “Kiminle istersem ederim. İstişare etmek en doğal hakkım” dedi.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun “Ankara tarafından istenmediği” konusunun sorulması üzerine Tatar, “Bu konuya girmek istemiyorum, bilgim yok” şeklinde yanıt verdi.

Özel Jet Krizi sürecinde, dönemin Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınmasını, hükümet ortağı Kudret Özersay’ın talep ettiğini açıklayan Tatar, “Ya Ünal’ı al ya da hükümeti bozuyorum dedi, ben de Ünal Bey’e bu hükümeti sürdürmek istediğimi söyledim. Kendisiyle bir sorunum yok. Bunu Ünal Bey de çok iyi biliyor” dedi.

CTP – TDP – HP – DP dörtlü koalisyonu döneminde HP Genel Başkanı Özersay’ın Dışişleri Bakanlığı görevini yapmakta zorlandığını, yaptığı açıklamaların hükümeti rahatsız ettiğini ifade ederek, “Ben Özersay’ı hükümetten koparttım. Hükümet programına da iki devletliliği yazdım. Aldım Kudret’i Dışişleri Bakanı yaptım” dedi.

