“Özel okul fiyatlarına müdahale edemeyiz”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, artan özel okul harçlarına ilişkin fiyatlandırmalara müdahale edemeyeceklerini vurguladı ve kar marjlarının en az tutulması çağrısı yaptı

Mecliste konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ciddi şekilde artan özel okul harçlarına ilişkin ‘kar marjlarının en az tutulması’ konusunda çağrıda bulundu.

Çavuşoğlu, özel okulların her yıl fiyatları yükselttiğini işaret ederek, okulların fiyatlarının da farklı olduğunu, çünkü farklı uygulamalar yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Özel okulların kamu hizmeti verdiğini ancak fiyatlandırmalara müdahale edemeyeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, fiyat yerine devletin topluma daha iyi eğitim ve tam gün eğitim yanında okul ve derslik yatırımları yapması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, ülkede hayırsever insanların okul yapma isteği olduğunu, çalışmaların sürdüğünü anlattı. Bu yıl Türkiye’den aldıkları destekle özel eğitimde tam gün eğitime geçtiklerini ancak sendikanın itiraz ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu yıl iki günle tam gün eğitime başlayacaklarını ve en geç 3 yıl içinde bunu 5 güne tamamlayacaklarını anlattı.

Çavuşoğlu, tam gün eğitimi ilelebet ülkeye kazandıracaklarını ifade ederek, yemek, okul, sınıf sıkıntılarını yavaş yavaş çözeceklerini kaydetti. Kangrenleşen sorunu ortadan kaldıracaklarını ifade eden Çavuşoğlu, Öğretmenler Yasası’nı da gündeme getirip sıkıntıları çözeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, özel okulların fiyatlarıyla ilgili çok girişimler yaptıklarını ancak tavsiyeden öteye gidemediklerini, yasal bir çözüm varsa konuşabileceklerini ve adımlar atabileceklerini kaydetti.

57 bin öğrenciden 12 bin civarı öğrencinin özelde yer aldığını, ders kitaplarının ücretsiz verildiğini anlatan Çavuşoğlu, özel okullara kar marjını düşük tutma çağrısı yaptı, devletin kendilerine başvuran herkese eğitim fırsatını vereceğini belirtti.

