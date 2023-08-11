"Özel güvenliğin eğitimleri nelerdir?"

Avukat Ayşe Öztabay "Özel güvenlik olarak istihdam edilen kişiler kimlerdir? Herhangi bir sertifikaya sahip midirler? Eğitimleri nelerdir?” diye sordu

Toplumcu Demokrasi Patisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Avukat Ayşe Öztabay, bir işletmede güvenliğini sağlamakla görevli bir kişinin cinayete sebep olmasının ardından sorulması gereken sorular olduğunu ve bu işin güçlü psikolojik ve fiziksel eğitimler gerektirdiğini söyleyerek, “Özel güvenlik olarak istihdam edilen kişiler kimlerdir? Herhangi bir sertifikaya sahip midirler? Eğitimleri nelerdir?” diye sordu

TDP adına yazılı açıklama yapan Öztabay, devletlerin görevinin sadece caydırıcı cezalar vermek olmadığını, bu prensibin önemli ama tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyerek, devletin aynı zamanda daha da önemli olan “suçları önleme” sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bağımsız Kıbrıs Türk Mahkemelerinin verdiği adil kararların, yurttaşın acısına bir nebze su serptiği gerçeğinin yanında bu kararların, sevdiklerini hunharca cinayetlerde kaybeden insanların ızdıraplarını dindirmediğini de belirten Öztabay, “Belki dünyadaki hiçbir ülkede suçlar sıfırlanamaz ve Mahkemelerce verilen kararlarla da caydırıcı olabilirsiniz ancak ‘suçu önleme’ dediğimiz sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek; güvenli, demokratik ve insanların kendi eceliyle hayatını tamamlayabildiği ülkeleri yaratmanın başlıca kriteridir” dedi.

“Güvenlik görevlisi olacak kişiler, ‘psikolojik güçlülük’, ‘soğuk kanlılık’, ‘olaylara tarafsız müdahale’ ve ‘kişiselleştirmeme’ gibi eğitimlerden başarıyla geçmiş olmalı”

İskele Long Beach’de bulunan Breeze adlı eğlence mekânında çıkan kavgada cinayete kurban giden 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in katlinde, başına yumrukla vurarak ölümüne neden olan kişinin o mekânın “güvenlik görevlisi” olduğunun belirtildiğine dikkat çeken Öztabay, burada çok önemli bir konunun yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Ülkedeki “güvenlik görevlisi” kavramının içinin boşaltıldığını kaydeden Öztabay, gerçekte bu işin, polis ve asker eğitimlerinde verilen “psikolojik güçlülük”, “soğuk kanlılık”, “olaylara tarafsız müdahale” ve “kişiselleştirmeme” gibi çok önemli beceriler gerektiren bir alan olduğunu belirtti.

Öztabay, “Eğlence mekanlarında meydana gelen bu vahim olaylar; yıllardır özellikle turistlerin de yoğun olarak ülkemizde bulunduğu yaz dönemlerinde, Girne ve İskele’de sıklıkla yaşanmaya başladı. İlgili Bakanlık ve polisin bu dönemlerde bu bölgelerde daha yoğun güvenlik önlemleri alması kaçınılmaz” dedi.

Güvenlik görevlilerinin, devlet kontrol ve denetiminde yapılacak olan bu eğitimlerden geçip sertifika alarak göreve başlaması gerektiğine vurgu yapan Öztabay, ülkede sadece bedenen güçlü olan, sportif bir görünüme sahip olan kişilerin güvenlik görevlisi olarak çalıştırıldığını belirtti.

Öztabay, “Bir işletmede, oranın güvenliğini sağlamakla görevli bir kişi güvenlik zafiyetine ve hatta cinayete sebep oluyorsa, sorulması gereken en önemli sorular; ‘Şirketlerin özel güvenlik olarak istihdam ettiği kişiler kimlerdir? Herhangi bir sertifikaya sahip midirler? Eğitimleri nelerdir? Bazen sadece dönemlik olarak çalıştırılan bu kişiler sigortalı ve kayıtlı mıdır?’ olmalıdır. Yetkililer bu sorulara derhal cevap vermeli, gerekli yasal düzenlemeyi yapmalı ve denetim kadrolarını da oluşturmalıdır” ifadelerini kullandı.

