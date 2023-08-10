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Özdoğan’dan iyi haber

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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, bir süredir tedavi gören Mustafa Özdoğan’ın ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi

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Özdoğan’dan iyi haber
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Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda 5 Haziran’da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan, bir süredir de İstanbul’da Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Mustafa Özdoğan’dan iyi haber geldi.
Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mustafa’nın kol ve omuz ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu, bu sürede kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Zehra Özdoğan’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“İki aydır bizimle her gün acı çekip dua eden Allaha el açan tanıdık tanımadık yanımızda olduğunu bize hissettiren herkese çok teşekkür ederiz bizi hiç yalnız bırakmadınız.
Mustafamızın kol ve omuz operasyonu bugün başarıyla gerçekleştirildi şuan odamızda ayılma aşamasında. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Rabbim hepinizden binlerce kez razı olsun daha güzel haberlerle buluşmak üzere Allaha emanet olun”
KAZA NASIL OLMUŞTU?
Mustafa Özdoğan, 5 Haziran gününün ilk saatlerinde, alkollü şekilde direksiyon başına geçen Berk Sicimoğlu’nun kullandığı araçta yolcu olarak bulunuyordu. Sicimoğlu, Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarpmış, ardından da takla atarak yol dışında tekerlekleri üzerinde durmuştu. Kazada Mustafa Özdoğan ağır yaralanmıştı.
 
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