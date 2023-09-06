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Örnek muhtardan 35 öğrenciye 500’er TL okul yardımı

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İlk maaşını Şampiyon Melekler Derneği'ne bağışlayan Kilitkaya köyü muhtarı Hamide Kömürcügil, bu kez köydeki 35 öğrenciye kendi maaşından 500’er TL yardım yaptı

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Örnek muhtardan 35 öğrenciye 500’er TL okul yardımı
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Kilitkaya köyüne muhtar seçildikten sonra birçok başarılı işe imza atan ve ilk maaşını Şampiyon Melekler Derneği'ne bağışlayan Hamide Kömürcügil, bu kez çok duygulu ve aynı zamanda mutluluk dağıtan bir olayla takdir kazandı. Kömürcügil, Kilitkaya köyünde 35 öğrenciye kendi maaşından 500’er TL yardım yaptı.
Vatandaşlar, Muhtar Kömürcügil'in bu anlamlı katkısının başkalarına da örnek olması gerektiğini belirtti. Bazı vatandaşlar sosyal medyadan "İşte devlet kademesinde olması gereken ve emsal teşkil eden bir kadın. Bu örnek davranış bizleri mutlu etti" dedi.

 
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