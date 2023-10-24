Okullardaki yeni tehlike "kanlı para oyunu"

Türkiye'de ve ülkemizde 'Kanlı Para' isimli oyun, okullarda giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar ve eğitimciler, çocukların ellerini yara içerisinde bırakan, bulaşıcı hastalıklara ve elde çatlamaya neden olabilen oyunla ilgili aileleri uyarıyor.

Sosyal medyada başlayan ve giderek okullarda da yaygınlaşan "Kanlı Para" adlı oyun, çocukların ellerinde çeşitli hasarlara neden oluyor. Oyunun TikTok gibi sosyal paylaşım sitelerinde popüler hale gelmesi, gençler arasında yaygınlaşmasına yol açtı. Bu oyun, rakibin eline zarar verip kanatmayı amaçlayan bir cezalandırma sistemi içeriyor.



Akımın hızla yayılması nedeniyle, okullarda durum fark edildi ve birçok okulda bu oyunun yasaklanması kararları alındı. Ancak, bazı öğrenciler yasaklara rağmen gizlice bu oyunu oynamaya devam ediyor.





Oyun, madeni paranın havaya atılmasıyla başlıyor. Elin ters tarafıyla tutulan para, parmakların arasına alınarak sıkıştırılıyor. Para sabit tutulduktan sonra "kanlı para" denilerek 3 kez sert bir şekilde masaya vuruluyor. Masaya vurma sırasında para düşerse, ceza sistemi devreye girer. Ceza şu şekildedir: El yumruk yapılarak masaya dik şekilde yerleştirilir ve karşı taraf, parayı hızla eklem yerlerine fırlatır. Paranın geldiği hız ve şiddete göre, elde kızarmalar ve kanamalar yaşanır. Sosyal medyada oyunun taktikleri yayıldıkça, bazı öğrenciler oyunun daha da kanlı hale gelmesi için madeni paraların etrafına bıçakla kesikler yapmaktadır



Eklem bölgelerinde kanamalar yaşanmadan ceza bitmez.

Uzmanlar, bu oyunun çocukların ellerindeki eklemlere ciddi zarar verebileceğine dikkat çekmektedir. Bu nedenle ebeveynler ve okul yönetimleri, çocukların bu tür tehlikeli oyunlara katılmasını engellemek için gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguluyorlar.