İsias Otel enkazına giden ilk ekip içerisinde yer alan Hemşire Oğuz Köse, yaşadıklarını anlattı: “Devasa yıkıntıyı gördük şok olduk. Aileler geliyor enkaza, 'evladım dayan' diye bağırıyor. Sinir krizi geçiriyorlar. Enkaza çöküp ağlıyoruz. O enkazın altında katliam gördük”

İsias Otel enkazına giden ilk ekip içerisinde yer alan Hemşire Oğuz Köse, Adıyaman'da yaşananları Gündem Kıbrıs web tv’de anlattı.Ülkemizde meydana gelen sel ve yangınlarda bugüne kadar en ön saflarda yer alarak insanlara yardımcı olduğunu dile getiren Köse, "Bu yaşadığım ise bambaşka birşey. Trafik kazası gördüm, bir çok vefat gördüm. Bu farklı birşey. Çocuk çıkardık biz o enkazdan... En hassas olduğum nokta, benim de çocuğum var. Kahroldum" dedi. Deprem günü İskele'de acil çağrı aldıklarını ve oraya müdahaleye gittiklerini belirten Köse, orada hastaya müdahale ederken depremin boyutunu öğrendiklerini, hemen ardından Sağlık Bakanı'na ekip kurmak ve deprem bölgesine gitmek için mesaj attığını ve Bakanlığın kendisine döndüğünü ardından kendisini havaalanında bulduğunu anlattı."Üzerimi değişme fırsatı bulmadan havalimanındaydım. Alanda bir baktım aileler var. Biz İsias Otel'i ve durumun vahamiyetini orada öğrendik. Göz yaşlarımız sel oldu." diyen Köse, tamamen öğrencileri kurtarmak için bölgeye gittiklerini söyledi."HER TARAFIMIZ ENKAZ... ÖNÜMÜZDE DEVASA BİR YIKINTI VARDI.."Köse, sözlerine şöyle devam etti "Adıyaman'a gittik. Tek bir ışık yok. Karanlık bir şehir. Her tarafımız enkaz. Öyle bir tecrübemiz yok. Otobüs sessiz. Yıkıkları izledik. Sonra otelin olduğu yere geldik. Kimse yok. Enkazdan kurtulmuş bir kaç kişi. Hemen otobüsten indik enkaza çıktık. Biz bekliyoruz ki parçaları kaldırıp evlatlarımızı alıp ilk uçakla geri döneceğiz. Ne zaman ki devasa yıkıntıyı gördük şok olduk. Kolonları kaldırmaya çalıştık, parçaları atmaya çalıştık. Kendimizden geçtik. O ilk anları hayal meyal hatırlıyorum. Belli bir süre sonra kendimize geldik. Bakanı aradım bilgi verdim. Burada kaldırabileceğimiz taş yok durum kötü dedim. Bu arada 3 yerden ses duyduk. Sivil Savunma hemen sese doğru koştu ve kurtarma çalışmalarına başladı. Biz de askerlerimizle başka bir noktaya yöneldik. Dört gün boyunca enkazdan inmedim ben. Uyumadım, ailelerin yüzüne bakamadım. Ben Adıyaman'da 45 bedene dokundum. Aileleri tanıyorum, arkadaşlarım... Hiçbirşey diyemedim." diye konuştu."ENKAZDA KİMSE YOKTU"İlk anda enkazda KKTC ekipleri dışında kimsenin bulunmadığını dile getiren Köse, "artık aileler gerçekleri gördü, enkazın hızlı bir şekilde kaldırılması gerekiyordu. İş araçları vardı orda ama çalışmıyor. Bizim ekiplerimiz çalıştırdı makineleri, onlar kullandı. Bir de enkazdan çıkanlar çıktıkları yeri gösteriyor arkadan çıkmışlar ama çocuklar, resepsiyonun üzerinde kalıyor. Herşey karmakarışıktı. Mimarlar geldi, binayı incelediler, nasıl yıkıldı, nerede olabilir insanlar. Hepsinin çalışmasını yaptık. Bu arada sivil savunma ses gelen yerlere bakıyordu. Bizim gittiğimiz günün ertesi günü sivil savunmadan bir destek ekibi daha geldi, çalışmalar arttı" diye konuştu."GÜNLERCE TEK ÇALIŞMAYI KKTC EKİBİ İSİAS'TA YAPTI. KİMSELER YOKTU"Bölgede onlarca binanın yıkıldığını ancak tek çalışmanın KKTC ekiplerinin orada bulunması neticesinde otel enkazında olduğunu dile getiren Köse, diğer binalarda günler sonra çalışmaların başladığını, bölge insanlarının kendilerine 'bizim ailelerimizi de kurtarın' diye yalvardıklarını anlattı.Günlerce yemek yemediklerini anlatan Köse, 'biz orada tamamen çocuklarımızı kurtarmaya odaklandık. Geri kalan hiçbir şey urumuzda olmadı' diye konuştu."AİLELER ÇOCUKLARINI VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMUŞ OLARAK GÖRDÜ"Köse, sözlerine şöyle devam etti:"3'üncü gün artık umutlarımız tükendi. Aileler geliyor enkaza, 'evladım dayan' diye bağırıyor. Sinir krizi geçiriyorlar. Enkaza çöküp ağlıyoruz. 4'üncü gün artık çocuklarımızı enkazdan çıkarmaya başladı. Baktık gördük vücut bütünlükleri yok. Bu arada yargıç Fadıl Aksun da bizimleydi. Çok yardımcı oldu bize. İlk gün 9 ceset çıkardık. Onlar nereye gitti bilmiyoruz. Aksun bize bu noktada çok yardımcı oldu. Aileler çocuklarını vücut bütünlüğü bozulmuş olarak gördü. Kendi evlatlarını teşhis edemediler. Tanıyamadılar kendi evlatlarını, DNA'ya gitmek zorunda kaldık. Bu disiplini Fadıl Aksun sağladı. DNA'ları yaptı, tutanakları tuttu. Ben enkazdan bedenleri alıp götürüyordum, sonra ağlayıp geri enkaza dönüyordum.""İKİ ÇOCUĞUMUZ HARİÇ, HEPSİNİ YATAKLARINDA BULDUK"Otelin berbat bir yapı sistemi olduğunu ve çok kötü bir izolasyon sistemi olduğunu belirten Köse, enkazdan çıkarılan çocukların bedenlerinin sıcak olduğunu ve bedenlerdeki deformasyonun otel yapısı kaynaklı hızlandığını anlattı. Çocuklarının 2'si hariç hepsinin yataklarında bulunduğunu anlatan Köse, terlikle bulunan diğer iki çocuğun, iki adım atacak şansı olsaydı, boşluğu bulacaklarını ve kurtulabileceklerini anlattı."OTELİN TEMELİNE KADAR KAZDIK"Çalışmalar neticesinde otelin enkazının 8 metre altına girdiklerini anlatan Köse, "Ekip enkazın temeline kadar kazdı. Otel öyle görünüyordu ama altta kapalı havuz, spor salonu vs vardı. Hepsini kazdık, hepsine baktık. Buralarda hiçbirşey bulamadık. Bir de öyle birşey nefes alınabilecek alan yok. Hiç şansları olmadı" diye konuştu."AİLELER ÇOCUKLARININ CESETLERİNİN TEK PARÇA ÇIKMASI İÇİN ŞÜKREDECEK KONUMA GELDİ"Ailelerin acısının tarifinin olmadığını dile getiren Köse, çocuklarını canlı çıkarmak isteyen ailelerinin, cesetler çıkmaya başlayınca 'bari vücut bütünlükleri bozulmamış olsun, o şekilde çıksınlar' diye dua etmeye başladıklarını dile getirdi. Hiçbir çocuğun vücut bütünlüğü olmadığını dile getiren Köse, bazı çocukları da çıkarabilmek adına uzuvları kendilerinin kesmek zorunda kaldıklarını anlattı."BİZ İSİAS ENKAZINDA KATLİAM GÖRDÜK"'Biz orada, o enkazın altında katliam gördük' diyen Köse, defalarca ceset gördüm, hele pandemide öldük, bittik dedim. Hiçbirinin anlamı yokmuş. Bu bambaşka birşey. Bu bir katliam' ifadelerini kullandı.'Benim yaşadığım acı, ailelerinin acısı yanında hiç kalır' diyen Köse, ailelerin onları, onların da aileleri yatıştırmaya çalıştıklarını, çok acı günler yaşadıklarını dile getirdi.KÖSE'DEN 'ÇALIŞTAY' ÇAĞRISI..."Biz oraya bodoslama gittik" diyen Köse, ekibin ilk kez deprem bölgesinde bulunduğunu ama en iyi şekilde çalışmaları yürüttüklerini anlattı. Gelecek felaketler için çalıştay çağrısı yapan Köse, 'bu tip felaketler karşısında yapılabilecekler detaylı bir şekilde ele alınmalı ve sistem kurulmalı. Bundan sonrası için adım atmalıyız' diye konuştu. Yapılacak olan çalıştayda araç-gereç, kıyafet, gidilmeden önce yapılması gereken aşılar vs... gibi konuların ele alınması gerektiğini ve gitmeden önce ekiplerin tam takır hazır olması gerektiğini belirten Oğuz, 'nolur çağrıma kulak verin ve bir an önce bir çalıştay yapın' diye konuştu."Adıyaman'ı sahipsiz gördük" diyen Köse, bölgeye gittikten 6 gün sonra enkazdan uzaklaşıp bölgeyi inceleme fırsatı bulduklarını ve gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediklerini aktardı.Adıyaman'ın deprem sonrası adeta yok olduğunu anlatan Köse, 6'ıncı gün hala iş makinesinin uğramadığı enkazlar olduğunu belirterek, enkazlardan kendi imkanlarıyla çıkanlar, oturmuş birilerinin gelmesini bekliyorlardı" diye konuştu.Oğuz en çok ilgisini çeken kısmın, hiçbir banka binasında hasar oluşmamış olduğunu görmesi olduğunu dile getirerek, "Mesela baktık, hiçbir banka binası yıkılmamış, hasar almamış, camları bile kırılmamış. Ama oteller, apartmanlar yerle bir . Çok ama çok garibime gitti. Demek ki istenince yapılabiliyormuş" diye konuştu.