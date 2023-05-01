Nizam"Güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye katkıları küçümsenemez"

Nizam, birliğin Kıbrıs Türk köylüsüne sahip çıkarak halka hizmet edilmesi için kurulduğunu belirterek, güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye katkılarının küçümsenemeyeceğini kaydetti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, 1 Mayıs İşçi, Emekçi Bayramı ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin 80’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nizam, 80 yıl önce 1 Mayıs İşçi Bayramı gününde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğinin kurulduğunu anımsatarak, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulurken üstlendiği misyon bugün Kıbrıs Türk üreticisinin hayatta kalmasına, ekmeğiyle birlikte, toprağına, üretimine ve en önemlisi ise geleceğine umutla bakmasına vesile olmuştur” ifadelerini kullandı.

Birliğin kuruluş serüveninin 1930’lu yılların sonrasında baş gösteren hadiseler sonucu ortaya çıktığını kaydeden Nizam, birliğin Kıbrıs Türk köylüsüne sahip çıkarak halka hizmet edilmesi için kurulduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulduğu günlerde ada topraklarının yüzde 15’ine sahip olan Kıbrıs Türk halkının, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluşunda kayıt altında yüzde 35 oranında toprak bütünlüğüne sahip olduğunu belirten Nizam, çiftçilerin halkın işçisi olduğunu da ifade etti.

Güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye katkılarının küçümsenemeyeceğini kaydeden Nizam, zor şartlarda çalışarak, alın teri döken çiftçilerin Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin gerçek sahibi olduğunu da ifade etti.

Nizam 80 yıl önce siyasi var oluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk çiftçisinin bugün hem ekonomik hem de stratejik olarak ayakta kalma mücadelesi verdiğini söyleyerek, tüm emekçi, işçi ve çiftçilerin bayramını kutladı ve hasatların bereketli olmasını diledi.

