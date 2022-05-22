banner762
banner815
Dörtyol ve Pınarbaşı'nda yangınlar korkuttu
Dörtyol ve Pınarbaşı'nda yangınlar korkuttu
21 0
Potada U-20 final serisi çekişmeli başladı
Potada U-20 final serisi çekişmeli başladı
11 0
 
Ferrari’nin
Ferrari’nin "eşsiz" modeli: SP48 Unica
22 0
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
BTM 2. Lig’de fikstür çekildi
268 0
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
Mesarya çiftçileri hüsran yaşıyor
45 0
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
Doğan yıldızları şampiyonluğa uçtu
25 0
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
Auguste Rodin’in Eserleri Antalya'da izleyiciyle buluştu!
45 0
banner797
banner794

Nidai Güngördü'den Gaziantep'te önemli temaslar

banner476

banner825
Nidai Güngördü'den Gaziantep'te önemli temaslar

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 20-21 Mayıs tarihlerinde Gaziantep’te temas ve incelemelerde bulundu.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngördü temasları kapsamında ilk olarak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette Girne Belediyesi ile Gaziantep Belediyesi ilişkileri yanı sıra Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasındaki protokol neticesindeki gelişme ve işbirlikleri ele alındı.

Güngördü Gaziantep Belediyesi’nin bazı Daire Başkanlıklarını da ziyaret ederek bilgi aldı.

Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler ve Gıda, Kültür-Turizm, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları ziyaret edildi.

Güngördü ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nın organize ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Festivali’ne de katıldı.

Tarım Daire Başkanlığı ziyareti sırasında Girne Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında zeytin ve zeytincilik alanında ortak çalışma kararı alındı;  Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ziyareti sırasında da atık yönetimi, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları hakkında geniş teknik bilgi alındı ve gözlemlerde bulunuldu.Güngördü'ye ziyaretinde Girne Belediyesi Müdür Muavini Hüseyin  Köle eşlik etti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.