Mustafa Özdoğan'dan güzel haber

Yaklaşık 2 ay önce yaşadığı trafik kazası sonucunda ağır yaralanarak komaya giren Mustafa Özdoğan'ın yurt dışında süren tedavisinden sevindirici haber geldi.Sevindirici haberi Mustafa Özdoğan'ın annesi şöyle paylaştı:"GÜNAYDINİKİ AYDIR BİZİMLE YATIP BİZİMLE KALKAN BİZİMLE DUALAR EDİP BİZİMLE AĞLAYAN BU GÜZEL HABER EN ÇOKDA SİZİN HAKKINIZ AMELİYATIMIZ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞDİRİLDİ BİR GECELİK YOĞUN BAKIM SÜRECİ SONUNDA ŞUAN ODAMIZDA HEYECANLA OĞLUMUZUN GELMESİNİ BEKLİYORUZ HERŞEY DAHA GÜZEL OLACAK HEPİNİZDEN RABBİM BİNLERCE KEZ RAZI OLSUN SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİZÖZDOĞAN AİLESİ