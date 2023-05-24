Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Girne’de motosiklet sürücüsü, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada, yaya da motosiklet sürücüsü de yaralandı.





Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Muhammed Mustafa Ketkanlı (E-18) yönetimindeki UB 971 plakalı motosiklet ile Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde giderken, yolu yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Meryem Duman’a (K-49) çarptı. Kazada, yaya Meryem Duman ve motosiklet sürücüsü Muhammed Mustafa Ketkanlı yaralandı. Meryem Duman, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken; Muhammed Mustafa Ketkanlı, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Alkollü sürücü kazaya sebep oldu

Öte yandan, dün saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da Kahveci Mehmet Sokak üzerinde, Ali Ershadian (E-24) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRC 155 plakalı salon araç ile dikkatsizce Uluçam Yolu Sokağa dönüş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Emin Altundağ (E-26) yönetimindeki LS 353 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ali Ershadian tutuklandı.

