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Motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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Motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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Girne’de motosiklet sürücüsü, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada, yaya da motosiklet sürücüsü de yaralandı.


Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Muhammed Mustafa Ketkanlı (E-18) yönetimindeki UB 971 plakalı motosiklet ile Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde giderken, yolu yaya olarak  karşıya geçmeye çalışan Meryem Duman’a (K-49) çarptı. Kazada,  yaya Meryem Duman ve motosiklet sürücüsü Muhammed Mustafa Ketkanlı yaralandı. Meryem Duman, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servisinde müşahede altına alınırken; Muhammed Mustafa Ketkanlı, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
-Alkollü sürücü kazaya sebep oldu
Öte yandan, dün saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da Kahveci Mehmet Sokak üzerinde, Ali Ershadian (E-24) 171 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZRC 155 plakalı salon araç ile dikkatsizce Uluçam Yolu Sokağa dönüş yapması sonucu, o esnada sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Emin Altundağ (E-26) yönetimindeki LS 353 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ali Ershadian tutuklandı.
 
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