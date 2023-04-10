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Motorlu Araçlar Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi

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Meclis Komitesi Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı’nı Genel Kurul’a sevk etti

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Motorlu Araçlar Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı Genel Kurul’a sevk edildi
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Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.     
Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Komite, gündemi gereği “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti ve anılan Yasa Tasarısını oy birliği ile onaylayarak, Genel Kurula sevk etti.
UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki Komite toplantısına Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil katıldı.
 
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