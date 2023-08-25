Mobilya Sanayicileri Derneği, Türkiye’de MOBDER ve MOSFED’i ziyaret etti

Mobilya Sanayicileri Derneği, Türkiye’de, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOBDER) ve Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği’ni (MOSFED) ziyaret etti.
Dernekten verilen bilgiye göre ziyaretlerde, İnsan kaynakları ve ortak yatırım alanları oluşturulması konuları değerlendirildi ve birlikte çalışmalara başlanması kararı alındı.
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