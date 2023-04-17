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Memur-Sen: Eylemlerini askıya aldığı noktada çözüm üretmesini istiyoruz”

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kamu İhale Değişiklik Yasası’na ilişkin El-Sen’in eylemlerini askıya almasının ardından, paydaş tarafların, ortak akıl ve sağduyuyla çözüm üretmesi talebinde bulundu.

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Memur-Sen: Eylemlerini askıya aldığı noktada çözüm üretmesini istiyoruz”
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Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), Kamu İhale Değişiklik Yasası’na ilişkin El-Sen’in eylemlerini askıya almasının ardından, paydaş tarafların, ortak akıl ve sağduyuyla çözüm üretmesi talebinde bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga tarafından yapılan açıklamada,  “çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi için grevin sendikal bir hak olduğu ancak bu hakkın en pahalı elektrik ücretini ödeyerek elektrik hizmeti alan halkın ve devlet kurumlarının cezalandırılması yönünde kullanılmasının kabul edilemez olduğu” savunuldu.
Açıklamada, “siyasi beklentilere hizmeti ön plana çıkaran, KKTC devletinde kasti girişimlerle, elektrikte kaos yaratmaya çalışanların halk desteğinden yoksun kalmaya ve başarısız olmaya mahkum olduğu” öne sürülerek, “yasa dışı eylem yapanlar hakkında, emniyet ve yargının gereğini yapacağı inancındayız” ifadeleri kullanıldı.



- “Güvenilmez kurumların yaşadığı yozlaşma bir sonuçtur”
Göç Kimlik ve Hak çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan son araştırma sonuçlarına göre en güven duyulan kurumların polis, yargı ve finans kurumları, en güvenilmez kurumların ise medya, hükümet, sendikalar ile ombudsman olduğu kaydedilen açıklamada, güvenilmez kurumların yozlaşmasının bir sonuç olduğu, nedenlerinin tespitinin yapılıp bir an güven artırıcı çalışmaların yapılması gerektiği ifade edildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi:
“KKTC devletinin egemen siyasi eşitlik ve uluslararası eşit siyasi statü mücadelesi verdiği bu dönemde kaosa ve devletimizin itibarsızlaştırılması girişimlerine, halkımızın asla prim vermeyeceğinin bilinmesinde yarar görüyoruz.
Elektrik gibi stratejik bir ihtiyacın, kesintisiz arzı KKTC halkı ve devletimiz için vazgeçilmez bir beka sorunu olduğunun, herkesçe bilinmesinde yarar görüyoruz.”
 
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