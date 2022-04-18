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Meclis genel kurulu toplandı

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Meclis genel kurulu toplandı

 


 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 11.57’de başladı.
Genel Kurul’un gündeminde “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Önerisi” bulunuyor.

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