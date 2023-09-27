Meclis Deprem Komitesi Adıyaman’da

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki heyet, bu kapsamda havayolu ile Ankara’dan Adıyaman’a geçerek Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile bir araya geldi

Türkiye’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, Ankara’nın ardından KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği illerden biri olan Adıyaman’da görüşmeler gerçekleştirdi.Meclisten verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki heyet, bu kapsamda havayolu ile Ankara’dan Adıyaman’a geçerek Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile bir araya geldi.Heyette Hasipoğlu’nun yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Meclis Hukukçusu Sevi Çağdaş Dayıoğlu yer aldı.Heyete Adıyaman’da katılan KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen de görüşmede hazır bulundu.Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu yeni göreve başlayan Başsavcı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve dava süreci hakkında bilgi aldıklarını kaydetti.Hasipoğlu, adaletin tecelli etmesi ve sorumluların hukuk çerçevesinde en ağır cezayı almaları için süreci yakından ve hassasiyetle bıkmadan usanmadan takip etmeyi sürdüreceklerini belirtti.KKTC Meclis Komitesi heyeti depremde Adıyaman haricinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın haklarının aranması ve adli süreçle ilgili bilgi alınması amacıyla bugün karayolu ile Hatay’a geçmesi ve burada da görüşmeler yapması bekleniyor.