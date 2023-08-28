LTB Başkanı Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell heyetini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile beraberindeki heyetle görüştü.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ile beraberindeki heyetle görüştü.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre Harmancı görüşmede, iki kurumun uzun süreden beridir başkent Lefkoşa ve toplumsal fayda temelinde çalışmalar yaptığı belirtti. İletişim ve bilgi çağının en önemli sektörlerinden birinde hizmet veren Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yerel ve uluslararası düzeyde iletişim alanında büyük sorumluluklar düştüğünü belirten Harmancı, bu sorumluluk bilinci ile kurumun yaptığı çalışmaları yakınen takip ettiklerini söyledi.

Belediye olarak, yurttaşların bilgiye eşit ve kolay erişimini garanti altına alan, yönetim süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı sağlayacak adımlar atmaya devam ettiklerini belirten Harmancı, LTB Online Mobil uygulaması bu adımlardan birini oluşturduğunu söyledi.

İnternet erişiminin bireylerin ifade ve düşünce özgürlüğü başta olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğünden faydalanılmasını sağladığını ifade eden Harmancı, Selimiye Meydanı ile Bandabuliya’daki kamusal alanlarda başlattıkları ücretsiz internet ağını genişleteceklerini, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile bu kapsamda ortak projeleri değerlendirdiklerini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise LTB ile gerek teknoloji ve iletişim gerekse sosyal sorumluluk anlamında birçok projeye imza attıklarını belirterek, bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.





7 Eylül’de 4.5G’yi KKTC’ye kazandıracak ilk operatör olmaktan gurur duyduklarını belirten Küçüközdemir, LTB ile yaptıkları projelerin ve iş birliklerinin topluma artı fayda sağladığını, bundan sonra da destek sunmaya devam edeceklerini söyledi.

