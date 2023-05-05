banner913
banner932
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
26 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
16 0
 
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
10 0
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
Kamuda yaz mesaisi 8 Mayıs’ta başlıyor
55 0
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
Mersin-Gazimağusa seferi yapacak ADA 74 feribotu, törenle KKTC’ye uğurlandı
15 0
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
En iyi bilim insanları listesine YDÜ damgası
7 0
Bize de örnek olsun!
Bize de örnek olsun!
11 0
banner915

Lefkoşa’da Yenişehir ışıklarında alkollü sürücünün yol açtığı kazada 2 yaralı

banner476

Lefkoşa’da Yenişehir trafik ışıklarında dün gece saat 23.00 sıralarında alkollü bir sürücünün neden olduğu trafik kazasında iki kişi yaralandı.

banner825
Lefkoşa’da Yenişehir ışıklarında alkollü sürücünün yol açtığı kazada 2 yaralı
banner931
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Cadde boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şeritte DN 444 plakalı jeep aracıyla batıya seyreden ve 83 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Christian Feller (E-60),  Yenişehir trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayarak yoluna düz devam etti.
DN 444 plakalı araç, o sırada sağından Şht. Ecvet Yusuf Caddesi boyunca güneye doğru seyreden ve trafik ışıklarına geldiğinde tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Fülya Sindir (K-46) yönetimindeki KE 948 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan KE 948 plakalı araç sürücüsü Fulya Sindir ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Serpil Sindir (K-62) kaza yerine gelen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İki yaralı hastanede müşahede altına alındı.
Alkollü olduğu belirlenen DN 444 plakalı araç sürücüsü Christian Feller ise tutuklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.