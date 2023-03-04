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Lefkoşa’da trafik kazası...Kırmızı ışıkta geçen kamyon motosiklete çarptı

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Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

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Lefkoşa’da trafik kazası...Kırmızı ışıkta geçen kamyon motosiklete çarptı
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Lefkoşa’da kamyonun kırmızı ışıkta geçerek, motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Şeytan hafif yaralandı.
Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Kaza, Ramazan Ergün (E-64) yönetimindeki 07 AUH 251 plakalı kamyon araçla yol üzerinde bulunan trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışıkta yoluna devam eden Hasan Şeytan (E-42) yönetimindeki MK 044 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaları sonucu meydana geldi.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Şeytan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
 
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