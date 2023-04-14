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Lefkoşa’da kamyonet 5.5 metre derinliğindeki futbol sahasına düştü

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Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada bir kamyonet, 5.5 metre derinliğindeki futbol sahasına düşerken, 37 yaşındaki araç sürücüsü Caner Elek yaralandı.

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Lefkoşa’da kamyonet 5.5 metre derinliğindeki futbol sahasına düştü
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Lefkoşa’da bugün meydana gelen kazada bir kamyonet, 5.5 metre derinliğindeki futbol sahasına düşerken, 37 yaşındaki araç sürücüsü Caner Elek yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre bugün saat 00.45'te Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak'ta, Caner Elek (E-37) yönetimindeki 75 AAG 885 plakalı kapalı kamyonet araçla geri dönmek için dikkatsizce üçlü dönüş yapmaya çalıştığı sırada yoldan çıkarak duvara çarpıp duvarın 4 buçuk metrelik kısmının yıkılmasına yol açtı.
Çarpmanın ardından 75 AAG 885 plakalı araç, duramayıp kontrolsüzce ilerleyerek 5.50 metre derinliğindeki futbol sahası içerisine düşerek tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Caner Elek (E-37), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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