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Lefkoşa'ya bağlı 3 köyde 3 saat elektrik kesintisi olacak

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Lefkoşa'ya bağlı 3 köyde 3 saat elektrik kesintisi olacak
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Lefkoşa’ya bağlı bazı köylere yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Cihangir’in kuzeyine, Beyköy ve Gökhan’a elektrik verilemeyecek.
 
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