Lefkoşa'ya bağlı 3 köyde 3 saat elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa’ya bağlı bazı köylere yarın yaklaşık üç saat elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, Cihangir’in kuzeyine, Beyköy ve Gökhan’a elektrik verilemeyecek.

