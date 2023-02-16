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Lefkoşa ve Mağusa'nın bazı bölgelerinde elektirik kesintisi olucak.

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Lefkoşa ve Mağusa'nın bazı bölgelerinde elektirik kesintisi olucak.
Kıbtekden yapılan açıklamaya göre.

PLANLI KESİNTİ(MAĞUSA VE LEFKOŞA İLÇELERİ)
16 Şubat 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:30 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu, Kurudere ve Gaziköy bölgelerine elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.
 
PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)
16 Şubat 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile 12:30 saatleri arasında; Alayköy’e elektrik verilemeyecektir.
Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.


 
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