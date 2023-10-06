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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda düşey işaretleme faaliyetleri yapılacak

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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda düşey işaretleme faaliyetleri yapılacak
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Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa-Gazimağusa bölünmüş ana yolunda 8-15 Ekim tarihleri arasında düşey işaretleme faaliyetleri yapılacağını duyurdu.
Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, düşey işaretleme faaliyetlerinin Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, muhtelif yollarda trafik güvenliği yönünden yatay ve düşey işaretlemelerinin yapılması işleri kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.  
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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