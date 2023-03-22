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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bir araç yandı

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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda bir araç yandı
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Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün akşam 18.00 sıralarında, Atajan Achyldyyev (E-54) kullanımındaki PC 085 plakalı van araçta yangın meydana geldi.


 
Polis açıklamasına göre, söz konusu araçtaki yangın Aslanköy yakınlarında seyir halindeyken muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana geldi.
 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın ön kabin bölümündeki elektrik kabloları kısmen yanarak zarar gördü.
 
-Derin dondurucu yangına sebep oldu…
 
Yenierenköy’de İnönü Caddesi üzerinde dün 18.00 sıralarında, Cenap Kızılbora’ya ait evin  bahçesinde ambar olarak kullanılan binada, muhtemelen faal durumdaki derin dondurucunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, ambarda muhafaza edilen derin dondurucu, yirmi balık oltası, zeytin toplama makinesi, altı bidon 20 kilogramlık zeytin yağı ve muhtelif mutfak malzemesi yanarak zarar gördü.
 
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