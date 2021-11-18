Kuzey’den Güney’e tankerlerle akaryakıt

KKTC’den akaryakıt alımı konusu Rum Meclisi’ne taşındı. Rum Benzinciler Birliği, akaryakıtta kaçakçılık yapıldığını, 6 veya 8 tankeri olan şirketlerin, günlük olarak Kuzey’e geçerek günde 3 bin litre akaryakıt taşıdığını açıkladı





Rumlar KKTC'den akaryakıt alımına formül arıyor. Güney Kıbrıs’ta, KKTC’den akaryakıt alınması konusunun yine gündemde olduğu belirtildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İşgal Atındaki Topraklardan Akar Yakıt İçin Tankerler Gidip Geliyor” başlıklı haberinde, KKTC’den akaryakıtın yanı sıra satın alınan diğer ürünler konusunun önceki gün Rum Meclisi Ticaret Komitesi toplantısında ele alındığını yazdı.

Gazete ilgili meslek gruplarının, KKTC’den satın alınan ürünlerle ilgili ortaya çıkan sorunları Rum Meclisi Ticaret Komitesi’ne ilettiklerini belirtti.

Habere göre ilgili meslek grupları, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle, tankerlerin Kuzey’e geçip yakıt aldığını ardından ise Güney Kıbrıs’a döndükleri yönünde şikayette bulundular.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak her tankerden akaryakıtın taşınmasından 500 Euro kazanç elde edildiğini, sonuç olarak Güney Kıbrıs’taki bazı kişilerin günlük 3 veya 4 bin Euro kazanç elde ettiğine dikkati çekti.

Rum Benzinciler Birliği adına toplantıda konuşan Hristodulos Hristodulu, akaryakıt konusunda kaçakçılık yapıldığını, 6 veya 8 tankeri olan şirketlerin, günlük olarak Kuzey’e geçerek günde 3 bin litre akar yakıt taşıdığını belirtti.

Hristoduludu, Limasol ve Baf’ın KKTC’den gelen akaryakıtla dolup taştığını savunurken taksi şoförleri ve sade vatandaşların da Kuzey’e geçerek araçlarını benzinle doldurduğunu söyledi.

Gazete Rum Gümrük Dairesi’nin polis ile iş birliğiyle, sınır kapılarındaki özellikle iş araçlarına yönelik denetimleri de sıklaştırdığını yazdı.

