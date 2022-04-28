Kuzey Kıbrıs Turkcell, Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne bir bilgisayar odası kazandırıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında işbirliği protokolü imzalanırken, protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne bir bilgisayar odası kazandırılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kuzey Kıbrıs Turkcell arasında işbirliği protokolü imzalandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne bir bilgisayar odası kazandırılıyor. Bilgisayar dersleri, robotik kodlama kurslarının ve yeni dijital çağın gereksinimlerine uygun teknolojik eğitimlerin yapılacağı odada kullanacakları bilgisayar ve yazıcıların teminini sağlayan protokole, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde çocukların, günümüz şartlarında eğitim almaları ile dijital dönüşümü hem deneyip hem de uygulamalarının önemine vurgu yaptı. Harmancı, LTB olarak dijitalleşen dünyaya adapte olmak için çalıştıklarını, ülkede ilk kez “Metaverse” buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirtti. LTB mobil uygulamasının bayram sonrası kullanıma başlayacağını ve mobil uygulamanın yurttaşlara online işlemlerde büyük kolaylık sağlayacağını da belirten Harmancı, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne katkılarından ötürü teşekkür etti.

LTB açıklamasında, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’in de, başlatılan projenin önemine işaret ederek, çocuk ve teknolojiye gereken desteği sağlamak için her zaman ellerinden gelen katkıyı sağlamaya çalıştıklarına işaret ettiği belirtildi.

4 adet bilgisayar, yazıcı ve gerekli diğer aksamlarının temininin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Turkcell protokol kapsamında, müşterilerine Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin ihtiyaçları doğrultusunda toplu SMS gönderimi yapacak. Kuzey Kıbrıs Turkcell sponsorluğunda ve katkılarıyla oluşturulan bilgisayar odasının çalışma programı ise LTB Toplum Çalışmaları Şubesi tarafından oluşturulup uygulanacak.