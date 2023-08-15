Küçükerenköy'de elektrik kesintisi olacak

Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine yarın 09:30 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı ifade edildi.
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