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Küçükerenköy'de elektrik kesintisi olacak

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Küçükerenköy'de elektrik kesintisi olacak
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Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine yarın 09:30 ile 14:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı ifade edildi.
 
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