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KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na istifa çağrısı yaptı

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KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na istifa çağrısı yaptı
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KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun toplumu yanıltmaktan vazgeçmesini isteyek, istifaya çağırdı.
Nazım Çavuşoğlu'na bazı sorular yönelten KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı açıklamada şöyle dedi: 
“1. Geçtiğimiz yıl münhal edilen branşlarda yüzlerce genç öğretmen adayı beklerken TC’den gönderilen öğretmenlerin bu gençlerin yerine istihdam edilmesi vatana hizmet mi? İhanet mi?


2. Yüzlerce iş, aş bekleyen genci ülkesinden göçe zorlayan bu anlayış işbirlikçilik mi? Yurtseverlik mi?
3. Alınan bu talimatın karşılığında bir menfaat var mı?"
Eylem, "getirilecek öğretmenlerin okullarda görev yapan öğretmenlerden ve öğretmen adaylarından akademik olarak daha iyi öğretmenler olacağı" ifadesi kullandığını belirttiği Çavuşoğlu’nun kendilerine hakaret ettiğini savunarak, “Hakaretinizi aynen size iade ediyoruz” dedi.

"Bizler gençlerimizi, geleceğimizi, çocuklarımızı düşünmeyen, eğitimi kaosa sürükleyen Eğitim Bakanı istemiyoruz” diyen Eylem, bir tablo yayımlayarak, "tabloda da görüldüğü gibi söz konusu branşlara istihdam yapıldığı nettir" ifadesini kullandı.
 
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