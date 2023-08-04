Koop Süt’ten okkalı zamlar

Koop Süt ürünleri yine zamlandı. 1lt süt fiyatı 5 TL'lik artışla 26.5 TL'den 31.5 TL'ye yükseldi. 1 kg beyaz peynir 170 TL'den 181.15 TL'ye çıktı. Hellimin kilosu 214.95 TL'den 229.50 TL'ye fırladı





Koop Süt ürünleri de zamlandı, temel tüketim maddelerinden 1lt süt fiyatı 5 TL'lik artışla 26.5 TL'den 31.5 TL'ye yükseldi.

Bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre; 27 TL olan 1 lt yağsız süt 32 TL'ye, laksozsuz süt fiyatı ise 30.20 TL'den 38.25 TL'ye çıktı.

1 kg Koop beyaz peynir fiyatı ise 170 TL'den 181.15 TL'ye yükseldi. Az tuzlu Koop hellimin kilosu 214.95 TL'den 229.50 TL'ye, tuzlu hellimin kilosu ise 199 TL'den 214.95 TL'ye çıktı.

400 gr kaşar peynirinin yeni fiyatı ise 81.10 TL'den 84 TL'ye yükseldi.

