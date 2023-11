Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi açıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta federasyon temelinde, sıfır asker, sıfır garantör ve AB üyeliği isteyenleri eleştirerek “Ben böyle bir şey istemiyorum. Yarın sabah çok şeyler yazacaklar, yazsınlar… Türkiye’nin etkin garantörlüğünden ve Türk askerinin caydırıcı varlığından vazgeçmeyeceğiz” dedi.Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Ankara Etimesgut Belediyesi katkılarıyla yapılan “Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün 14.30’da Lefkoşa Mücahitler Sitesi’nde düzenlenen halka açık açılış töreni ile hizmete girdi.Törende konuşan Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin hafife alınacak bir şey olmadığını kaydetti, buralarda yapılan temasların önemini vurguladı, “Kapılar kapanmış olabilir, biz yeni kapılar bulduk. Mücadelemizle her yere gireceğiz” dedi.Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Temsilcisi Bekir Bozdağ, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, TSK Temsilcisi Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, konuk heyetler, muharip dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Alper Çınar’ın müzeyi tanıtan sunumuyla devam etti. Sunumda müze projesinin ilk tohumlarının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Etimesgut’u ziyaretinde, orada bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı görmesi ve benzeri bir oluşuma KKTC'de ihtiyaç olduğunu ifade etmesiyle atıldığı anlatıldı.Müzenin eğitim programları içereceği bilgisi de verilen sunumun ardından tanıtım videosu gösterildi.Açılış konuşmaları ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ankara Etimesgut Beledi Başkanı Enver Demirel’e teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.Tatar: “Devlet demek onur demektir, geleceğe umutla bakıyoruz”Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Millî Mücadele Müzesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, bedeller ödediğini, ancak neticede 40 yaşını dolduran bir cumhuriyet sahibi olduklarını söyledi.Tatar, devlet demenin onur anlamına geldiğini ve geleceğe umutla baktıklarını vurguladı.Tatar, KKTC’nin 40’ıncı yıl dönümünde, böylesine önemli bir günde müzenin açılışının önemini vurgulayarak emeği geçenleri kutladı.Tatar, bir Ankara ziyaretinde Etimesgut Belediye Başkanı ile görüşmesinde oradaki müzenin küçük bir benzerini KKTC’de de yapmayı konuştuklarını kaydederek, Büyükelçinin, Turizm ve Kültür Bakanı'nın, hükümetin destekleriyle ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla müzenin hayata geçtiğini anlattı.Cumhurbaşkanı Tatar, uzmanları, tarihçileri, TMT mensuplarını selamlayarak işin özünü bildiğini belirttiği Mücahitlerin desteğinin önemini de vurguladı.Şampiyon Melekleri ve Türkiye’de depremde ölenleri anarak, müzenin geçtiği süreçlerden söz eden Tatar, müzede tarihin, geçmişte yaşananların, kültür ve sanat adına yapılanların, Milli Arşiv’in desteğiyle dijital ortamda görülebileceğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mavi Vatan Akdeniz'de ülkenin stratejik, küresel, jeopolitik, jeo ekonomik statüsünün daha da arttığını belirtti.Büyük Türk milletinin kopmaz ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının Mücahitleriyle büyük bir direniş verdiğini hatırlatan Tatar, bugün KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğinin de hafife alınacak bir şey olmadığını, bu yerlerde yapılan temasların önemli olduğunu kaydetti. Tatar, “Kapılar kapanmış olabilir biz yeni kapılar bulduk. Mücadelemizle her yere gireceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta federasyon temelinde, sıfır asker sıfır garantör ve AB üyeliği isteyenleri eleştirerek “Ben böyle bir şey istemiyorum. Yarın sabah çok şeyler yazacaklar, yazsınlar… Türkiye’nin etkin garantörlüğünden ve Türk askerinin caydırıcı varlığından vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.Yılmaz: “Tarihin mayası insandır ve insan, ancak bu belleği geleceğe taşıyabilir”TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında “Tarihin mayası insandır ve insan, ancak bu belleği geleceğe taşıyabilir” diyerek bu gibi müzelerin önemine işaret etti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıl dönümünde müzenin Kuzey Kıbrıs’a kazandırılıyor olmasının son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kıbrıs’ta köklü Türk tarihinin yaşatılması ve aktarılması için öncülük eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, KKTC tarafında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımı sunuyor müzenin yapımını üstlenen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ediyoruz. Niyet hayırlıysa akıbette hayırlıdır. Gurur verici bir eser” şeklinde konuştu.Tarihin, bir milletin sadece hafızası değil, geleceğine ışık tutan, ilham veren ve yol gösteren kayıtlar olduğunu anlatan Yılmaz, tarih bilgisinden yoksun toplumların nereye gideceğini bilemeyeceğine işaret etti, gelecek nesillere tarih şuuru aktarmanın önemine değindi.“KKTC’yi izole etmeye çalışanlar var. Ne kadar etmeye çalışırlarsa çalışsınlar kapılar bitmez, yeni kapılar açarak geliştireceğiz” diyen Yılmaz, müzede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın inisiyatifinde oluşturulan kapı koleksiyonuna işaret etti ve “Bu müzedeki kapılar da, kapıları kapatmaya çalışanlara güzel bir örnek olmuş” dedi.Müzenin Kıbrıs Türk tarihini Osmanlı döneminden 1974 Barış Harekâtına ve KKTC’nin kuruluşuna kadar aşamalar ile aktarmasının önemine işaret eden Yılmaz, müzenin bir yandan uluslararası ziyaretçilere Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini anlatırken, diğer yandan çocuklara ve gençlere vatanın hangi şartlarda, ne mücadelelerle kurulduğunu hatırlatacağını ifade etti.Ataoğlu: “Okul çağındaki tüm çocuklara eğitim yuvası olacak”Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise açılış konuşmasında geleneksel ve modern müzecilik teknikleri ile kurgulana müzenin, eğitim ve bilim açısından rehberlik ederek, okul çağındaki tüm çocuklara eğitim yuvası olacağını kaydetti.Ataoğlu, Kıbrıs tarihinin kronolojik bilgi ve belgelerini de bünyesinde barındıracak müzenin aynı zamanda KKTC’nin çağdaş müzecilik anlayışına attığı en büyük adımlardan olduğunu vurguladı.Açılışın Cumhuriyetin 40’ıncı yıl dönümünde yapıldığına işaret eden Ataoğlu, “Bu tarihi günde, Cumhuriyetin temellerini oluşturan, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda verdiği var oluş mücadelesinin, çağdaş bir biçimde anlatıldığı Kıbrıs Türk Tarih ve Milli Mücadele Müzesi’nin açılışını da yapmanın heyecan ve mutluluğunu da bir arada yaşıyoruz” dedi.Ataoğlu şöyle devam etti:“Cumhuriyeti emanet edeceğimiz gelecek nesillerin, atalarının dedelerinin verdikleri mücadeleyi doğru şekilde öğrenerek, geleceğe daha emin adımlarla yürümelerine vesile olacak bu müze, KKTC’nin milli mücadele tarihini yansıtması yanında, bilim ve sanat alanında da var olduğunun en net ifadesi olacaktır”Ataoğlu konuşmasında müzenin hayata geçmesine katkı koyanlara da teşekkür etti.Demirel: “51 heykel bulunuyor”Ankara Etimesgut Beledi Başkanı Enver Demirel de konuşmasında, müzenin tarih ve kültür bilinci adına önemine işaret etti. 