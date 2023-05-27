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Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık Derneğinden öğretmenlere destek

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Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, öğretmen sendikalarına ve öğretmenlere destek verdiğini belirtti

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Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık Derneğinden öğretmenlere destek
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Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, 2022-2023 eğitim yılında açılan bir münhale rehber öğretmen olarak görevlendirilmek üzere 106 adayın başvuru yaptığını, 2023-2024 eğitim yılı için ise Türkiye Cumhuriyeti'nden 15 rehber öğretmen talebinde bulunulduğunu belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Dernek, özelde psikolojik danışmanlık, genelde öğretmenlik mesleği ve bu meslek gruplarının hizmetlerinden yararlanacak toplum için öğretmen sendikalarına ve öğretmenlere destek verdiğini belirtti.
Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, 2000’li yılların başlarından itibaren dikkat çekmeye çalıştığı bu sorunun günümüzde diğer alanlarda da yaygınlaştırılarak devam ettiğini kaydetti.
Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;
“Bu sorun yüzlerce meslektaşımızın işsizlik sorunudur. Hem de iddia edildiği gibi bu alanda ülkemizde işsizlik sorunu hiç yokken!
Bu sorun, Ortaöğretime bağlı okullarda psikolojik danışman (rehber öğretmen) kadrolarının açılmaması veya çok az sayıda açılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nden görevlendirilen kişilerle okullarımızdaki hizmetlerin yürütülmesi sorunudur.
Bu sorun, İlköğretim’e bağlı okullarda ise psikolojik danışman (rehber öğretmen) kadrolarının hiç oluşturulmaması ve öğrencilerimizin bu hizmetlerden mahrum edilmesi, sınırlı sayıdaki ilkokullarda ise sadece Türkiye Cumhuriyeti’nden görevlendirilen kişilerle bu hizmetlerin yürütülmesi sorunudur.
Bu sorun Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Şubesi’ndeki kadroların açılmayarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen kişilerle bu hizmetlerin karşılanması sorunudur.
Okullarda Psikolojik Danışmanlara (Rehber öğretmenlere) ihtiyaç var; neden gerekli sayıda kadro açılmıyor?
Psikolojik Danışmanlara (Rehber öğretmenlere) ihtiyaç var ve yeterli mezun var; neden Türkiye Cumhuriyeti’nden görevlendirme yapılıyor?
Okullarımızda bu hizmetlere ihtiyaç var ve yeterli mezun yoksa, neden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç fazlası bölüm olarak ilan edildi ve burs kapsamından çıkarıldı?
Meslek Derneği olarak, on yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı yapan sayısız Bakan ve Bakanlık üst düzey yöneticilerine bu sorunu defalarca ilettik, kamuoyu ile paylaştık, öneri ürettik ve öğretmen sendikaları ile birlikte çalıştık. Aynı zamanda güncel yasa değişikliği önerisine ilişkin görüşlerimizi de Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirmiş olduğumuzu ancak hiçbir zaman dikkate alınmadığımızı üzülerek bilgilerinize getirmek isteriz”
 
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