“Kıbrıs Türk Halkı’nın bu hastalığa yakalanmasına engel olalım”

Yakın Doğu Hastaneleri doktor ve sağlık çalışanları, Dr. Tuğcu’nun uğradığı saldırıyı kınadı. YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Yenen uyardı: “Bu hastalık topluma bir defa yayılırsa bunu ortadan kaldırmak için yapılacaklar artık çok geç olacaktır”

Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri’nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, düzenledikleri basın açıklaması ile Dr. Sadrettin Tuğcu’nun uğradığı saldırıyı kınadı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Sadrettin Tuğcu ile dayanışma açıklaması yaparak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ortak basın açıklamasını, sağlık çalışanları adına Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen okudu.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, sağlık çalışanlarına yönelen saldırı ve değersizleştirme çabalarının sistematik bir hale geldiğini vurgulayarak, “Günün sonunda, bu durum eğitimli insanların sistemden ve toplumdan uzaklaşmasına yol açar. Eğitimli insanlarını kaybeden yada onları etkisizleştiren, değersizleştiren toplumu bekleyen son ortaçağ karanlığıdır” ifadelerini kullandı. Sistemden kopan deneyimli bir uzman hekimin yerine başka bir hekim yetiştirmenin ortalama 20 yılı bulacağını belirten Başhekim Prof. Dr. Yenen, sağlık çalışanlarının değerinin bilinmesi ve korunmaları gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Yenen, “Eğitimli insanlarını değersizleştiren bir toplumu korkunç bir son bekler. Hele ki, bu sağlık alanında olduğunda sonuçları çok daha korkunç olur. Bir uzman hekimin yetişmesi orta öğretimin bitiminden sonra 11-12 yıl sürmektedir. Bu hekimin belli bir deneyime ulaşması ise on yılları bulmaktadır. Hekimin ve sağlık çalışanlarının eğitimi hiç bitmez, her gün üzerine yeni bilgiler koymak zorundadır. Sonuçta sistemden kopan deneyimli bir hekimin yerine başka bir hekim yetiştirmek ortalama 20 yılı bulabilir. Sağlık çalışanlarımızın değerlerini bilmemiz ve saygınlıklarını korumamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılara yönelik saldırıların faillerine gösterilebilecek hoşgörü ve toleransın en büyük endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, bu konuda Cumhuriyet Meclisi’nin, hükümetin, polisin ve yargının çok büyük bir sorumluluk altında olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Yenen, “Bu hastalık topluma bir defa yayılırsa bunu ortadan kaldırmak için yapılacaklar artık çok geç ve çok zor olacaktır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi önleyici tedbirler, tedavi edici yaklaşımlardan çok daha kolaydır. Halen tüm kesimleriyle birbirine kaynaşmış, dostluk ve kardeşlik duyguları örselenmemiş, kutuplaşmamış, karşılıklı sevgi ve saygıyı özümsemiş Kıbrıs Türk Halkı’nın bu hastalığa yakalanmasına hep birlikte engel olalım” şeklinde konuştu.