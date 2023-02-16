“Kıbrıs Türk halkı izolasyonlardan kurtulmalı"

Ülkeyi ziyaret eden bazı İngiliz parlamenterler, KKTC’de birçok şeyi yerinde öğrendiklerini, KKTC’nin bir devlet olarak var olduğunu söyledi ve Kıbrıs Türk halkının izolasyonlardan kurtulması gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’yi ziyaret eden İngiliz parlamenterler heyetini kabul etti.

Tatar, konuk heyetle görüşmesinde Kıbrıs Türkü’nün üzüntülerle dolu bir hikâyesi olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs adasında Enosis uğruna Kıbrıs Türk halkına yönelik bir katliam yaşandığını, 1974 yılında Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini anlattı.

Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı devletin bir gerçek olduğunu belirterek Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemenliğin var olduğunu, 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönettiğini ve kendi devletini kurduğunu vurguladı.

Eski İngiliz Başbakanı Harold Macmillian ve eski Dışişleri Bakanı Lenox-Boyd’ın, Kıbrıs’a bağımsızlık verilmeden önce yaptığı açıklamada, eski İngiltere Parlamento kayıtlarından da görüleceği üzere, açıkça Kıbrıs adasında iki egemen halkın olduğunu vurguladıklarını ifade eden Tatar, açıkça Kıbrıs Türk halkının da self-determinasyon hakkının olduğunun altını çizdi.

2004 yılında Annan Planı’na eş zamanlı ve ayrı olarak yapılan referandumlarda Türk tarafının evet, Rum tarafının ise hayır dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, dönemin eski İngiliz Başbakanı Jack Straw’ın Rumlar tarafından kandırıldığını, Kıbrıs’ta federal ortaklığa dayalı bir çözümün artık mümkün olmadığını söylediğini ve Kıbrıs Adası’nda iki ayrı devlete dayalı bir antlaşmaya açıkça destek verdiğini söyledi.

Rum tarafının, Kıbrıs adasını bir Helen adası olarak gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, adada Kıbrıs Türk halkıyla eşitlik temelinde yönetim ve gücü paylaşmak istemediğini, Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı izolasyonlara maruz kaldığını anlattı.

İngiliz parlamenterler heyetinde yer alanların çoğunlukla KKTC’ye ilk kez geldiğini söyleyen Tatar heyetin, Muratağa Şehitliği, Maraş ve adada yaşayan İngiliz dernek yetkilileriyle buluştuğunu belirterek İngiltere’nin herkesten daha fazla Kıbrıs konusunu bildiğini söyledi.

METCALFE: "BİRÇOK ŞEYİ YERİNDE ÖĞRENDİK... KIBRIS TÜRK HALKI İZOLASYONLARDAN KURTULMALI"

Heyet adına konuşan Stephen James Metcalfe ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilk kez ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek KKTC’de birçok şeyi yerinde öğrendiklerini söyledi. KKTC’nin bir devlet olarak var olduğunu ifade eden Stephen James Metcalfe, önceki gün Meclis'i ve yeni Havalimanı’nı da ziyaret ettiklerini dile getirerek KKTC’nin dünyaya açılması ve Kıbrıs Türk halkının izolasyonlardan kurtulması gerektiğini belirtti.

