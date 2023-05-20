Bakan Çavuşoğlu, Sivil Savunma’nın birçok etkinliğine katılarak ustalıklarını görme şansına sahip olduğunu söyleyerek “Ama kaybedilmiş hayatlar için kendi hayatlarını kaybetmeye hazır olan ekibi Adıyaman’da gördüm” dedi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın düzenlediği ilkokullar arası resim, ortaokul ve liseler arası şiir ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığıyla yaptıkları anlamlı iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sivil Savunma’nın bu tür yarışmalarının yıllardır devam ettiğini ve toplumun farkındalığını arttırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Katılımın yüksekliğine işaret ederek derinden hissedilen duyguların yansımalarının çok güzel ifade edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, siyasiler veya eğitimcilerin de duygularını kelimelerle ifade ettiğini ancak bazı zamanlarda defalarca denemelerine rağmen hislerini yansıtmakta yetersiz kaldıklarını anlattı.

Kendisinin de duygularını ifade etmekte zorlandığı 2 anısı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, birinin 1974’de 27 gün bir dağda kaldığında gece helalleşip Rumların saldırılarıyla yok olacaklarını düşündüklerinde sabah kalktıklarında Türk tanklarının gelişiyle kurtulmalarını tasvir edemeyeceğini belirtti.

İkinci anısının da 6 Şubat depremleriyle ilgili olduğunu kaydeden ve Sivil Savunma ekiplerinin bir kısmıyla velilerle Adıyaman’a gittiklerini hatırlatan Çavuşoğlu, karla başlayan ve yağmurla devam eden eksi 7 civarından soğuğun içinde büyük bir kum yığını ve zifiri karanlıkta Sivil Savunma ekibinin sayısının yetersizliği ve oradaki duygu çöküşü içinde ertesi gün gelecek araçlı ekibin gelişinin gecikmesiyle yaşadıkları çaresizliği dile getirdi.

Çavuşoğlu, “Biz yığının etrafında cebelleşirken, yığını kaldırıp bebeklerimize ulaşmaya çalışırken o yığın karşısındaki acizliğimizi birbirimize ifade edemez ama hissederken Sivil Savunma’nın araçlı ekibi siyah üniformalarıyla oraya geldiğinde bebeklerimizi kurtaracağız umudumuzu ve Sivil Savunmaya duyulan güveni kelimelerle anlatamam” dedi.

Sivil Savunma’nın birçok etkinliğine katılarak ustalıklarını görme şansına sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ama kaybedilmiş hayatlar için kendi hayatlarını kaybetmeye hazır olan ekibi Adıyaman’da gördüm” dedi.

Çavuşoğlu, tüm sivil savunma ekibine şükranlarını sunarak ne kadar anlatırsa anlatsın yeterince anlatamayacağına inandığını, yaptıklarının tarifsiz olduğunu vurguladı.

“Bir halkın böyle kurumları olmalı” diyen Çavuşoğlu, KKTC standartlarının çok üzerinde milletin bir kurumu olan Sivil Savunma Teşkilatının iyi ki var olduğunu belirtti.

