banner913
banner932
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
Yeniboğaziçi, Süper Lig kapısını araladı
36 0
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
Bir zamanlar Kıbrıs'ın bayramları
27 0
 
Döviz rekora doymuyor
Döviz rekora doymuyor
27 0
Koopspor ve Savoy Marmara galip
Koopspor ve Savoy Marmara galip
23 0
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
Yargıdan 'hukuk' vurgusu
24 0
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
Çocuklar, Riverside Otel’de doyasıya eğlenecek
19 0
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak
17 0
banner915

Karadeniz Kültür Derneği Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı

banner476

banner825
Karadeniz Kültür Derneği Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı
banner931
Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

 
Civelek yayımladığı mesajda, “Kadir Gecesi’nin, kutsal kitap Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı en değerli gecelerden birisidir. Kadir Gecesi; rahmet ve bereket kapılarının açıldığı Cenab-ı Allah’ın kendisine açılan elleri geri çevirmediği gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm insanlık adına hayırlara vesile olması dilerim” ifadelerine yer verdi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.