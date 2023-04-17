Karadeniz Kültür Derneği Kadir Gecesi vesilesiyle mesaj yayımladı

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, Kadir Gecesi'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Civelek yayımladığı mesajda, “Kadir Gecesi’nin, kutsal kitap Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı en değerli gecelerden birisidir. Kadir Gecesi; rahmet ve bereket kapılarının açıldığı Cenab-ı Allah’ın kendisine açılan elleri geri çevirmediği gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm insanlık adına hayırlara vesile olması dilerim” ifadelerine yer verdi.
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