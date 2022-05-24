Kapalı Maraş’taki plaja yeni düzenleme

Kapalı Maraş’ta geçen yıl açılan plaj bölgesinde düzenlemeler yapıldı, alana şezlonglar, şemsiyeler yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi



Gazimağusa bölgesinde yer alan ve kademeli açılma süreci 8 Ekim 2020'de başlayan Maraş bölgesinin açık bölümlerinde Gazimağusa Belediyesi tarafından çalışmalar devam ederken, geçen yıl açılan plaj bölgesinde de düzenlemeler yapıldı.

Ekim 2020'de açılım süreci başlayan ve Temmuz 2021 itibarıyla da ikinci aşamaya geçilen Maraş'ta şu ana kadar yüzde 3,5'lik bölüm, askeri bölge statüsünden çıkarılarak sivilleştirildi.

Bu kapsamda geçen yıl yaz sezonunun başında Maraş'ın kamuya açık bölümünde bulunan ve toplam uzunluğu 800 metreden fazla olan iki plaj halkın kullanımına sunulurken, bu bölgedeki düzenlemeler devam ediyor.

Maraş'ın giriş kapısı yakınında bulunan ve "1 numaralı plaj" olarak adlandırılan bölgede Gazimağusa Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapıldı. Alana şezlonglar ile şemsiyeler yerleştirildi ve cankurtaranlar görevlendirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, plaj bölgesinde bu yıl yapılan çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Maraş'ta açılım sürecinin başlamasının ardından belediyenin çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Arter, "1 numaralı plaj da geçen yıl kullanılan bir yerdi ancak istediğimiz düzenlemeyi yapmamıştık. Orada bir temizlik gerekiyordu. Orayı şu an temizledik, geçen sene olmayan şezlong ve şemsiyeleri bu yıl düzenleyerek, insanların diğer plajları da kullandığı gibi kullanılır hale getiriyoruz." dedi.

Arter, Maraş'ın açık bölümünde bu yıl yeni bir plajın açılmadığını vurgulayarak, bölgede kamuya ait bölümlerde ağaç dikimi, peyzaj çalışmaları ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü, bölge için ne gerekiyorsa yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs Rum kesiminden Maraş açılımı ve bölgedeki düzenlemelere ilişkin tepkilere değinen Arter, Rumların tepki göstermek yerine masada Kıbrıs konusunun müzakere edilecek bir ortamın oluşturulması için uğraş vermesinin daha doğru olacağını da söyledi.

Arter, ziyaretçilerin talebi karşısında da yeni düzenlemelerin yapılacağın da sözlerine ekledi.

Maraş içerisindeki "2 numaralı plaj" olarak anılan bölgede de geçen yıl düzenlemeler yapılmıştı.

SALGIN SÜRECİNE RAĞMEN MARAŞ'A İLGİ YOĞUN OLDU

Maraş, bu süreçte salgın koşullarına rağmen çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Açılım sürecinin başlamasıyla 485 bini aşkın yerli ve yabancı turist Maraş'a ziyarette bulundu. Bu süreçte "Hayalet Şehir" olarak da anılan Maraş'ta atılan adımlar, bölgenin çehresini değiştirdi.

Maraş, yaz döneminde 08.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

