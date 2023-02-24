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Kalkınma Bankası'ndan yardım kampanyasına 500 bin TL'lik katkı

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Kalkınma Bankası heyeti “yaşanan deprem felaketinde açılan yaraların sarılması, evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden insanların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik” yapılan 500 bin TL’lik yardım makbuzunu Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti.

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Kalkınma Bankası'ndan yardım kampanyasına 500 bin TL'lik katkı
Başbakan Ünal Üstel, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu heyetini kabul etti. Kalkınma Bankası heyeti, deprem felaketindeki yaraların sarılması amacıyla 500 bin TL’lik yardım makbuzunu Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal Çelikden, Asbaşkan Mehmet Aktunç ve Kalkınma Bankası Müdürü İnanç Babaliki’yi kabul etti.
Kalkınma Bankası heyeti kabulde, “yaşanan deprem felaketinde açılan yaraların sarılması, evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden insanların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik” yapılan 500 bin TL’lik yardım makbuzunu Başbakan Ünal Üstel’e takdim etti.
Kabulde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan deprem felaketi sonrasında sahip olduğu bütün imkanları hemen seferber ettiğini, gerek arama kurtarma faaliyetlerinde, gerekse insani yardım konularında sürecin her aşamasında kardeşlerinin yanında durduğunu belirtti. 
Başbakan Üstel şöyle devam etti:
“Asrın deprem felaketi Türkiye ve bizim için asrın acısına dönüşmüştür. Gerçek iki kardeş olarak acıları ancak dayanışarak aşabiliriz. Kıbrıs Türk halkı, deprem süresi boyunca yardımlarını gönülden ve seve seve yapmıştır. Yıllardır her koşulda kayıtsız ve şartsız yanımızda duran anavatan Türkiye’nin bugün değil de ne gün yanında duracağız… O gün bu gündür. Bu vesileyle özelde bankanıza genelde ise Kıbrıs Türk halkına ortak yaralarımızın sarılması için yapmış olduğu tüm yardımlardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”
 
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