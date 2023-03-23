“Kabine değişikliğinin zamanı değil”

Meclis Başkanı Töre, kabine değişikliği yapmanın zamanı olmadığını söyleyerek, devlet yönetiminde ve hükümet etmede ciddiyet gerektiğini belirtti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, devlet yönetiminde ve hükümet etmede ciddiyet gerektiğini ifade etti.

Töre, Bahreyn’de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik Toplantısında KKTC bayrağının konulmasına Rum tarafından gösterilen tepkileri anımsatarak bayrağın temsiliyetinin hazmedilemediğini söyledi.

Rum tarafının bu tavırlarının olası bir anlaşmada masaya nasıl oturacaklarının da belirtisi olduğunu ifade eden Töre, Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görme düşüncelerinin devam ettiğini kaydetti.

Kabine değişikliği iddiaları ile ilgili soruları yanıtlayan Töre, bir UBP Milletvekili olarak böyle bir değişikliği yapmanın kendisine göre zamanı olmadığı düşüncesini belirtti.

Kabinenin daha bir yılı bile doldurmadığını hatırlatan Töre, ülkenin en büyük sorunlarından biri olan istikrarsızlığın gündemdeki yerini korurken değişikliğin şimdi gündeme gelmesini bir milletvekili olarak doğru bulmadığını, ancak tabii ki bu konuda son kararı verme yetkisinin Başbakan'da olduğunu söyledi.

Töre, devlet yönetiminde ve hükümet etmede ciddiyet gerektiğini ifade ederek, özellikle yönetici konumunda olanların da devlet ciddiyetiyle sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Siyasetin de ciddiyet gerektiren bir müessese olduğuna işaret eden Töre, “Ciddiyet, dürüstlük ve samimiyet üzerinde hareket etmeliyiz” dedi.

