“Jet Kardeşler” Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne büyük bağış

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıların netice vermeye başladığını; “Jet Kardeşler” tarafından 2000 çift etiketli ayakkabı ve terliğin derneğe bağışlandığını duyurdu.
KHYD Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışlanan ürünler Ortaköy’deki 2. El Kıyafet Dükkanı’nda satışa sunuldu.
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