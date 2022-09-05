“Jet Kardeşler” Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne büyük bağış

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), geçtiğimiz günlerde yapılan çağrıların netice vermeye başladığını; “Jet Kardeşler” tarafından 2000 çift etiketli ayakkabı ve terliğin derneğe bağışlandığını duyurdu.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bağışlanan ürünler Ortaköy’deki 2. El Kıyafet Dükkanı’nda satışa sunuldu.

